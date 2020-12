Epic Games: gioco gratis PC del 22 dicembre, link download

In questo periodo pre-natalizio, stiamo assistendo a tutta una serie di offerte e sconti proposti dalle varie compagnie e store videoludici. In aggiunta ai vari sconti, Epic Games sta portando avanti da qualche giorno un’offerta davvero speciale che, esattamente come accaduto l’anno scorso, propone giornalmente un nuovo gioco da riscattare gratuitamente. Dopo Cities Skyline, Oddworld New’N Tasty, The Long Dark, Defense Grid 1 e Alien Isolation, stasera è il turno di un nuovo gioco.

Il sesto gioco regalato dall’Epic Games Store è nientemeno che Metro 2033 Redux, il primo capitolo della trasposizione videoludica dei libri di Dmitrij Gluchovskij che ha trovato fin da subito un grande riscontro tra i videogiocatori e la critica. In questo primo titolo, di quella che per ora è una trilogia, i giocatori vestiranno i panni du Artyom, un abitante della Mertopolitana russa intento a scoprire una verità che non era mai stata raccontata.

Il titolo FPS sviluppato dai ragazzi di 4A Games, si concentra sul raccontare una storia che si focalizza totalmente su un aspetto narrativo coinvolgente e pieno di sorprese. Le sparatorie al buio della metro sono solo una parte dell’esperienza a tutto tondo che vuole essere Metro 2033. Il rapporto con i personaggi, buoni, cattivi e neutrali che siano, sarà fondamentale per immergersi sempre più in profondità nel misterioso mondo di gioco. Potete riscattare gratuitamente Metro 2033 Redux a questo indirizzo.

L’Epic Games Store continua a regalare giochi per PC di altissima qualità, e lo sta facendo mescolando tanti generi ed esperienze sempre molto diverse tra di loro. Se non avete mai avuto l’occasione di testare con mano la trasposizione videoludica della saga letteraria di Metro, questa è la vostra occasione definitiva. Cosa ne pensate di Metro 2033? Vi sta piacendo la scelta di giochi proposti dall’Epic Games Store? Diteci al vostra con un commento