Epic Games: gioco gratis PC del 23 dicembre, link download

Giunti ormai alla pre-vigilia di natale, l’Epic Games Store scarta un nuovo misterioso pacco regalo contenente uno dei nuovi giochi gratuiti da riscattare. L’iniziativa, cominciata all’incirca una settimana fa, ha già saputo donare ai giocatori PC grandi giochi del calibro di: Cities Skyline, Oddworld New’N Tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien Isolation e Metro 2033, ma questa sera è finalmente giunto il momento di riscattare un nuovo gioco.

Parliamo di Tropico 5, la quinta incarnazione del gestionale folle e sregolato che ha segnato il genere da ormai più di vent’anni. Nel quinto capitolo, sviluppato dai ragazzi di Haemimont Games , prenderemo le parti di una dinastia intenta a governare sull’isola tropicale a partire dal ‘700 fino ad arrivare all’epoca contemporanea. Per far prosperare l’isola grazie all’indipendenza, il governatore accetta l’aiuto di una misteriosa società segreta chiamata “Ordine”.

Oltre alle tradizionali meccaniche della serie, ovviamente riviste e migliorate, questo quinto capitolo di Tropico mette nel calderone anche tutta una serie di sfide da completare mentre avanzerete nelle ere temporali. Insieme a ciò, sarete in grado di esplorare l’isola, scovando tutti i segreti e scoprendo che cosa si cela nelle zone ancora inesplorate tra preziosi giacimenti di minerali o le rovine di antiche civiltà scomparse da tempo. Potete riscattare Tropico 5 comodamente da questo indirizzo.

Con Tropico 5 siamo giunti al settimo gioco in regalo proposto dall’Epic Games Store. Per ora possiamo ritenerci soddisfatti, con una selezione di titoli che hanno saputo variare tra generi videoludici e mood completamente diversi l’un dall’altro. Cosa ne pensate di Tropico 5 come regalo? Conoscete già questa saga di gestionali o vi approccerete per la prima volta con il regalo fatto da Epic Games?