Epic Games: gioco gratis PC del 25 febbraio, link download

Eccoci di nuovo qui, come di consueto, per presentare il nuovo ed ennesimo gioco gratis di Epic Games del giovedì. Negli ultimi tempi l’azienda americana si è trovata in un periodo a dir poco incredibile, con migliaia di iscritti e milioni di giochi riscattati sul proprio negozio, per non parlare ovviamente del successo stratosferico di Fortnite, pronto ad accogliere tra pochissimo l’attesissima nuova Stagione.

la coppia dei giochi gratis di Epic Games che avete potuto scaricare la scorsa settimana comprendeva Absolute Drift e Rage 2. Quest’ultimo sicuramente è stata una grossa sorpresa, un grande gioco tripla A uscito di recente che molti appassionati hanno potuto rigiocare o comunque inserirlo nella loro libreria virtuale. Il titolo mescola la frenesia degli autori di DOOM alla filosofia open word di Avalanche Studios, i creatori della saga di Just Cause.

Come già accennato dalla stessa Epic Games, il titolo che potete scaricare a questo indirizzo è Sunless Sea, titolo rogue like sviluppato da Failbetter Games apprezzato da pubblico e critica. Se siete amanti del genere e soprattutto delle atmosfere di Lovecraft” questo è il gioco che fa per voi, se non lo siete potete comunque provarlo visto che è gratis. La prossima settimana lo store dell’azienda americana regalerà Wargame: Red Dragon, titolo RTS in cui verremo coinvolti in un conflitto su larga scala in cui le forze occidentali si scontrano col blocco comunista. Se siete appassionati del genere, questo è sicuramente il gioco che fa per voi. Questo sarà scaricabile la prossima settimana sempre alla stessa ora.

Cosa ne pensate di questa notizia? Conoscevate Sunless Sea? Vi aspettavate qualcosa di più? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i prossimi giochi gratis di Epic Games Store.