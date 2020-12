Epic Games: gioco gratis PC del 26 dicembre, link download

Il natale è praticamente finito ma i regali da parte di un certo Epic Games Store non sono certamente giunti alla fine. Come ormai saprete da qualche settimana, il noto digital store americano ha deciso darsi “alla pazza gioia” regalando ogni singolo giorno un gioco diverso alla propria utenza (in maniera totalmente gratuita). Questa “routine” rimarrà uno standard fino alla fine di questo 2020, cambiando ogni giorno il titolo gratis disponibile. Negli scorsi giorni Epic Games ci ha sicuramente deliziato con ottimi titoli come Cities Skyline, Alien Isolation, Darkest Dungeon e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda il giorno del 26 Dicembre invece, cosa ci avrà preparato in regalo il noto store? Forse per farci dimenticare la solita routine carica e aiutarci a “rilassarci” un pochino di più, la compagnia ci propone un titolo decisamente interessante (oltre che bello). Il regalo di oggi è niente di meno che il tanto apprezzato My Time at Portia. L’opera creata dai Pathea Games combina una serie di elementi come il town building, il gioco di ruolo e la simulazione dando così vita ad un’opera decisamente interessante.

My Time at Portia ci metterà davanti ad un mondo distrutto che dovrà essere ricostruito da zero grazie al nostro aiuto. Dovremmo racimolare materiali, stringere amicizie e scoprire nuovi modi per espandere la nostra città. Il gioco ricorda moltissimo progetti come Harvest Moon, Stardew Valley e anche Animal Crossing. Quindi, se siete appassionati di giochi simili e non avete mai avuto modo di provare l’opera dei Pathea Games, allora Epic Games Store vi da l’opportunità di avere il prodotto in maniera gratuita e per sempre!

Potete scaricare il gioco direttamente dal Epic Games Store o dando uno sguardo al seguente link. Vi ricordiamo inoltre che My Time at Portia sarà disponibile ancora per pochissime ore ed allo scadere del tempo, il gioco non sarà più gratuito. Quindi se il titolo vi interessa, vi conviene sbrigarvi!