Epic Games: gioco gratis PC del 27 dicembre, link download

Come saprete, Epic Games, noto digital store americano, ha deciso regalare un gioco al giorno, in occasione delle festività natalizie. A partire dal 17 dicembre, gli utenti potranno scaricare gratuitamente la bellezza di 15 giochi per PC. Già nei giorni scorsi, Epic Games ci ha deliziato con ottimi titoli come Cities Skyline, Alien Isolation, Darkest Dungeon, Metro 2033 e Tropico 5, dando la possibilità di ampliare senza alcune spese la nostra libreria personale.

Per la giornata di oggi, domenica 27 dicembre, è stato annunciato un nuovo titolo dal team di Epic Games Store. Stiamo parlando di Night in the Woods, titolo che è riuscito a colpire il pubblico per il suo singolare stile grafico, una musica avvincente e dei personaggi dalle forme semplici ma dalle travolgenti caratteristiche antropomorfe, che riescono ad entrare nel cuore dei giocatori. Il titolo del team di Finji Games è stato apprezzato dai giocatori anche per la qualità e la modalità di trasmissione degli argomenti trattati.

Precisamente, Night In The Woods è un gioco d’avventura, in cui il giocatore può immedesimarsi nelle vicende della protagonista, Mae, che ha deciso di abbandonare la scuola per tornare nella sua città natale, Possum Springs, dove potrà far ritorno a casa e rivedere i suoi vecchi amici. Inoltre, nel corso dell’avventura è possibile esplorare luoghi misteriosi ed interagire con le varie ambientazioni, all’interno delle quali si potrà vedere l’evoluzione della protagonista, contraddistinta da una complessa psicologia, mentre vive interessanti esperienze imbattendosi nelle vite dei cittadini della sua città.

Ricordiamo ai lettori che potrete scaricare gratuitamente il gioco solamente per un periodo di tempo limitato. Night in the Woods, infatti, sarà disponibile su Epic Games Store fino alle ore 17:00 di lunedì 28 dicembre, dopodiché il gioco non sarà più gratuito. Potrete scaricarlo cliccando qui. Approfittatene!