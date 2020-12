Epic Games: gioco gratis PC del 28 dicembre, link download

Sebbene natale sia passato, l’Epic Games Store ha ancora intenzione di regalare una manciata di nuovi giochi gratis. In questi giorni di festa abbiamo già fatto una vera e proprio scorpacciata di giochi da riscattare a costo zero, con le nostre librerie digitali che hanno subito un repentino ingigantimento. Dopo aver proposto grandi titoli come My Time at Portia, Cities Skyline, Oddworld New’n Tasty e molti altri, oggi è il turno di un nuovo titolo da ottenere gratuitamente.

Parliamo di Stranded Deep, il survival sviluppato dai ragazzi di Beam Team Games. Come è tradizione per questo genere, lo scopo dei giocatori sarà quello di raccogliere varie risorse e oggetti per proseguire l’avventura che vi vedrà esplorare un’isola apparentemente disabitata. Nei panni di un sopravvissuto a un incidente aereo, la sopravvivenza sarà solo una delle necessità che vi spingerà ad addentrarvi sempre più nell’isola.

Attualmente Stranded Deep si trova in uno stato di accesso anticipato, ma ciò non toglie nulla ai contenuti che potrete trovare all’interno di questa esperienza survival. Il supporto al titolo è molto attivo, e sarete in grado di costruire sempre nuovi oggetti che vi torneranno utili, in un modo o nell’altro, per continuare a sopravvivere sull’isola. Potete riscattare gratuitamente la vostra copia di Stranded Deep a questo indirizzo.

Come preannunciato ormai diverse settimane fa, ci sono ancora diversi giochi gratuiti che l’Epic Games Store mettere a disposizione dei giocatori. Per riscattarli tutti vi basta controllare lo store digitale di Epic Games ogni giorno, o tenere d’occhio le nostre pagine per scoprire tuti i giochi gratuiti che ci vengono proposti ogni settimana. Cosa ne pensate di Stranded Deep? Avete già riscattato tutti i giochi proposti dall’Epic Games Store? Fatecelo sapere con un commento.