Epic Games: gioco gratis PC del 29 aprile, link download

Eccoci di nuovo qua con l’appuntamento settimanale dedicato ai giochi offerti da Epic Games. Lo store ricordiamo che oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Come ben saprete fino a pochi minuti l’azienda americana ha proposto uno degli horror più amati della scorsa generazione, Alien Isolation e Hand of Fate 2, un incredibile dungeon crawler ambientato in un mondo di fantasy.

Da oggi fino al prossimo 6 maggio sarà gratuito, come già accennato la scorsa settimana, un pacchetto dedicato a Idle Champions of the Forgotten Realms un curioso videogioco strategico di Dungeons & Dragons. Il gioco viene aggiornato regolarmente con eventi a tempo limitato. Completando gli eventi, sbloccherai nuovi Campioni ed equipaggiamenti da aggiungere alla vostra collezione. La chiave per completare ogni avventura risiede nel padroneggiare la posizione di ogni Campione, per sfruttarne al meglio le abilità speciali.

Idle Champions of the Forgotten Realms effettivamente ricorda molto i titoli free to play mobile dove anche a sessione spenta il gioco continua a proseguire sbloccando utili materiali. L’offerta di Epic Games infatti non è il “gioco in sè” ma uno speciale pacchetto chiamato “campioni gloriosi” dal valore superiore ai 100 dollari, gratis, appunto per questa settimana. Se volete quindi avvicinarvi all’opera avendo uno sprint in più, potete ricevere il tutto cliccando questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina ufficiale.

Il 6 maggio Epic Games invece regalerà altri titoli dal suo corposo catalogo. Questa volta però sarà una sorpresa in quanto lo store non ha rivelato nulla inerente a settimana prossima. Possibile che venga proposto un grosso gioco tripla A? Lo scopriremo a tempo debito. Vi invitiamo quindi come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprire informazioni aggiuntive a riguardo.