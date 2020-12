Epic Games: gioco gratis PC del 29 dicembre, link download

Ora che siamo quasi giunti alla fine delle festività invernali, coinciderà anche il termine della grande offerta videoludica proposta dall’Epic Games Store. In questi giorni, infatti, lo store digitale Epic ci ha fornito un’innumerevole quantità di giochi gratuiti da aggiungere alle nostre librerie digitali. Prima di tornare al solito gioco gratis alla settimana però, ci rimangono da riscattare ancora tre nuovi giochi a partire da oggi 29 dicembre.

Il titolo proposto dall’Epic Games Store questa sera è Solitairica, un particolarissimo gioco di carte dalle mille sorprese. Il gioco sviluppato dai ragazzi di Righteous Hammer Games, mischia il combattimento in salsa RPG e l’avanzata progressione roguelike con il mondo del solitario. Usando una varietà di oggetti magici e potenti incantesimi, i giocatori dovranno farsi strada attraverso un’orda di nemici dopo l’altra.

Solitairica è decisamente uno dei titoli più particolari che l’Epic Games Store ci abbia regalato in questo periodo natalizio. L’idea di un gioco molto semplice ed intuitivo come il solitario, viene portato all’estremo con l’aggiunta di tutta una serie di caratteristiche da gioco di ruolo. Il tutto riesce a dare ai giocatori una serie di sensazioni impossibili da trovare nel classico gioco delle carte in giocatore singolo.

Vi ricordiamo che potete riscattare gratuitamente Solitairica comodamente a questo indirizzo. Un’altra giornata all’insegna dei regali targati Epic Games è passata, mentre ci accingiamo ad arrivare al penultimo gioco che verrà regalato durante queste festività natalizie. Cosa ne pensate del regalo proposto dallo store digitale di Epic quest’oggi? Conoscevate Solitairica o è la prima volta che vi trovate al cospetto di questo particolarissimo gioco di carte? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.