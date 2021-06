Epic Games: gioco gratis PC del 3 giugno, link download

Un nuovo mese è giunto, ma le tradizioni non svaniscono mai. Epic Games come ogni giovedì da diversi mesi propone diversi giochi da poter scaricare senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa l’azienda statunitense ha deciso di regalare una delle opere che nel giro di poco tempo è divenuto un vero e proprio fenomeno videoludico, stiamo parlando ovviamente di Among Us, titolo multiplayer sviluppato e pubblicato da Innersloth sponsorizzato e pubblicizzato da streamer in tutto il mondo.

Anche questa settimana Epic Games ha voluto attuare la stessa strategia di giovedì scorso, vale a dire non rivelare il titolo ed aspettare le ore 17:00 per fare una sorpresa a tutti gli iscritti. Sembra infatti che eseguendo questo sistema, l’hype da parte dei giocatori aumentasse a dismisura provocando, alle volte, anche un intasamento da parte degli utenti. Oltre a questo sembrerebbe che i titoli proposti siano di gran valore, effettivamente due settimane fa l’azienda statunitense ha proposto l’incredibile NBA 2K21, un tripla A davvero promettente, mentre la scorsa settimana Among Us che, seppur non si tratti di un’opera mastodontica, riesce ancora oggi a far divertire migliaia di utenti in tutto il mondo.

Ebbene, il gioco gratis di queste ore è Frostpunk, un videogioco di sopravvivenza sviluppato e pubblicato da 11 bit studios. giocatori assumono il ruolo di leader in una storia post apocalittica distopica della fine del XIX secolo, in cui devono costruire edifici, esplorare, gestire le risorse ed i cittadini di una città durante una glaciazione mondiale. Se siete appassionati del genere vi consigliamo caldamente di scaricarlo.

Potete scaricare Frostpunk comodamente sull’Epic Games Store a questo indirizzo. Vi ricordiamo che avete tempo fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, quando Epic Games ci delizierà con un altro gioco in regalo.