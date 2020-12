Epic Games: gioco gratis PC del 30 dicembre, link download

Mancano un solo giorno, e il 2020 ce lo saremo lasciato definitivamente alle spalle. Per festeggiare il gran finale dell’anno che ha visto debuttare sul mercato una marea di nuovi giochi, e ovviamente le console di nuova generazione, l’Epic Games Store sta continuando a portare avanti la propria offerta che ci permette di riscattare a costo zero diversi titoli. Scopriamo insieme qual è il penultimo gioco ottenibile gratuitamente.

Per la giornata di oggi, 30 dicembre 2020, l’Epic Games Store ha deciso di regalarci Torchlight 2. Il secondo capitolo della fantasiosa e comica saga RPG sviluppato dai ragazzi di Runic Games, porta avanti la folle avventura del gioco di ruolo con influenze action. Potrete esplorare un mondo generato casualmente che vi porterà ad immergervi in dungeon sempre più intricati, e alla scoperta di ricchezze e segreti ben custoditi.

Il tutto sarà approcciabile sia da soli in modalità single player, che in compagnia di un gruppo di amici grazie al supporto del multigiocatore sia online che LAN. Per gli amanti del genere, Torchlight 2 è ritenuto il miglior capitolo della saga, anche dopo il lancio del più recente terzo capitolo che non ha saputo accontentare gli appassionati. Vi ricordiamo che potete scaricare a costo zero Torchlight 2 sull’Epic Games Store a questo indirizzo.

Riguardando indietro, alla scorpacciata di titoli gratuiti proposti dallo store digitale di Epic Games, possiamo confermare che durante queste festività natalizie le nostre librerie si sono rimpolpate di tante nuove esperienze. Qual è stato il gioco che avete apprezzato di più tra i regali di Epic? Siete soddisfatti del malloppo gratuito che avete ottenuto in questi giorni? fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata.