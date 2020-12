Epic Games: gioco gratis PC del 31 dicembre, link download

Dopo una lunga cavalcata durata ben due settimane, con oggi siamo arrivati all’ultimo gioco in regalo offerto dall’Epic Games Store. Come l’anno scorso, la compagnia statunitense ha voluto festeggiare le festività invernali regalando ai propri utenti un gioco al giorno. Tra questi titoli, abbiamo potuto riscattare sia veri e propri cult delle scorse generazioni, e anche qualche sorpresa inaspettata più sconosciuta.

Il gioco con il quale si chiude questo periodo festivo è Jurassic World Evolution. Un ottimo titolo finale, che va ad ingigantire ulteriormente la libreria digitale costruita in questi giorni di regali. Parliamo dell’ultima iterazione videoludica con il brand di Jurassic Park, che vede i giocatori creare e poi gestire un parco tutto dedicato all’intrattenimento e a far rivivere dinosauri di ogni specie e pericolosità. Potete riscattare gratuitamente Jurassic World Evolution sullo store Epic Games a questo indirizzo.

Finalmente potrete prendere il controllo delle operazioni sulle leggendarie isole dell’arcipelago Muertes, ridando vita a creature quasi mitologiche che saranno in grado di far entusiasmare e impaurire i visitatori del parco. Potrete anche scegliere di perseguire lo sviluppo scientifico, l’Intrattenimento o la sicurezza del vostro parco costruito in un mondo in cui la vita trova sempre un modo per rinascere.

Con Jurassic World Evolution si conclude la grande offerta natalizia targata Epic Games Store. Come possiamo vedere nel negozio digitale in questo momento, non sappiamo ancora se le offerte gratuite dell’Epic Games Store continueranno la prossima settimana. Cosa ne pensate di questo regalo finale? Qual è stato il regalo che avete preferito di queste due settimane? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata