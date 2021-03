Epic Games: gioco gratis PC del 4 marzo, link download

Eccoci di consueto con l’appuntamento settimanale dei giochi gratis di Epic Games. Lo store dell’azienda americana ci ha ormai abituati ad una serie di titoli gratuiti da poter scaricare senza costi aggiuntivi, unico neo, se si può così dire, è che avrete “solo” una settimana di tempo per poterli farli vostri. Negli ultimi tempi la società si è trovata in un periodo a dir poco incredibile, proprio in questi giorni ha acquistato Mediatonic famosi per aver portato alla luce Fall Guys, progetto apprezzato da molti utenti diverso tempo anche grazie ad influencer che lo hanno riprodotto durante le proprie live su Twitch.

La scorsa settimana Epic Games ha proposto Sunless Sea, titolo rogue like sviluppato da Failbetter Gamesapprezzato da pubblico e critica specialmente per la sua ambientazione ispirata a Lovecraft. Questa settimana tutti gli iscritti potranno scaricare Wargame: Red Dragon, titolo RTS in cui verremo coinvolti in un conflitto su larga scala in cui le forze occidentali si scontrano col blocco comunista. Se siete appassionati del genere, questo è sicuramente il gioco che fa per voi, potete scaricarlo al seguente indirizzo.

Questo è tutto anche per questo giovedì di inizio marzo, avete come sempre tempo una settimana per inserirlo nella vostra libreria virtuale. Il prossimo 11 marzo Epic Games regalerà Surviving Mars, city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione del pianeta rosso e alla sopravvivenza. Se siete appassionati del genere ve lo consigliamo caldamente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Conoscevate Wargame: Red Dragon? Vi aspettavate qualcosa di più? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i prossimi giochi gratis di Epic Games Store.