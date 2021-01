Epic Games: gioco gratis PC del 7 gennaio, link download

Mentre ci lasciamo le festività natalizie alle spalle, e ci accingiamo ad accogliere a braccia aperte i primi annunci del 2021, Epic Games Store riprende a regalare nuovi giochi a ritmo sostenuto sul proprio negozio digitale. Dopo la grandissima abbuffata di giochi gratis fatta nelle scorse settimane, quindi, gli utenti PC con un account allo store Epic hanno già l’opportunità di mettere le mani su un nuovo titolo a costo zero.

Il titolo in regalo proposto da Epic Game a partire oggi 7 gennaio è Crying Suns, un rogue-lite tattico sviluppato dai ragazzi di Alt Shift nel quale i giocatori vestiranno i panni di un comandante di una flotta spaziale mandato all’esplorazione di un impero misteriosamente caduto. Queste le basi che faranno da punto di partenza al ciclo di partite generate casualmente all’interno di una galassia ricca di fascino e mistero.

Con il suo lato artistico a 8-bit, Crying Suns si rivelerà essere un gioco tanto divertente da guardare quanto da giocare. Alla base da rogue-lite, si vanno ad unire anche meccaniche da gioco di ruolo e un gameplay che si basa sulla strategia. Nelle tematiche, invece, tra gli oltre 300 possibili eventi narrativi triggerabili, si possono notare vari spunti ad altre opere fantascientifiche come per esempio Dune. Potete riscattare gratuitamente Cryng Suns sull’Epic Games Store a questo indirizzo.

Dopo gli svariati titoli regalati durante le festività natalizie, Epic Games continua la propria marcia a suon di giochi gratis rilasciati settimanalmente sul proprio store digitale. Vi ricordiamo che Crying Suns sarà riscattabile fino al prosiomo 14 gennaio, quando Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition prenderà il suo posto. Cosa ne pensate di questo ennesimo regalo proposto dallo store digitale targato Epic? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.

