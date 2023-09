Epic Games sta procedendo al licenziamento di circa 900 dipendenti, pari al 16% della sua forza lavoro. La notizia arriva da una fonte anonima che ha rivelato i dettagli delle dimissioni a Bloomberg.

L’annuncio dei tagli di personale è stato diramato tramite una comunicazione interna inviata ai dipendenti, secondo quanto riferito dalla fonte.

Epic Games, con sede a Cary, North Carolina, è l’azienda dietro il famoso gioco online Fortnite, che vanta una base di oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo. Inoltre, l’azienda è conosciuta per la produzione dell’Unreal Engine, un rinomato motore di gioco e suite di tecnologie utilizzati nell’ambito dello sviluppo di videogiochi.

Epic Games è una delle più grandi aziende di videogiochi private al mondo. Il CEO Tim Sweeney detiene la maggioranza delle azioni, mentre il conglomerato cinese Tencent possiede una quota del 40%.

Questi tagli significativi alla forza lavoro di Epic Games rappresentano una pessima notizia per il mondo dei videogiochi. Se anche un prodotto costantemente giocato come Fortnite mette in difficoltà una grande azienda come Epic Games, significa che il modello Game as a service non funziona come dovrebbe, oppure la compagnia ha fatto il passo più lungo della gamba in tutti questi anni.

Non esiteremo a tenervi informati sulla questione, anche se per ora Epic Games non ha ancora risposto a una richiesta di commento in merito alla situazione.