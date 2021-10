Epic Games, il client si aggiornerà con una novità molto richiesta

Nel corso della giornata odierna, Epic Games ha annunciato un’importante novità per il suo client. Come testimoniato dal suo sito ufficiale, infatti, il team di sviluppo ha lavorato per implementare gli obiettivi all’interno del software. L’introduzione avverrà nel corso della prossima settimana ma non coinvolgerà tutti i titoli presenti all’interno del negozio.

Come specificato da Epic Games, infatti, il sistema degli obiettivi sarà disponibili all’interno di alcuni selezionati titoli come Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4 e Alan Wake Remastered. Il team ha precisato che continuerà a lavorare con altri sviluppatori, per fornire i tool necessari all’impelmentazione. Ma come funzioneranno nel dettaglio questi obiettivi?

Gli obiettivi di Epic Games saranno distribuiti su quattro livelli, in base al valore in XP, ovvero punti esperienza. Gli obiettivi saranno divisi in cinque fasce:

Bronzo = 5-45 XP

Argento = 50-95 XP

Oro = 100-200 XP

Platino = 250 XP

Come si legge nel comunicato stampa, gli obiettivi saranno sbloccati tramite questo sistema. “Per esempio, raggiungerai gli obiettivi di platino quando si otterranno 1.000 XP in un gioco”, le parole contenute nel comunicato stampa. Sarà presente anche una schermata per vedere la progressione degli obiettivi “Questa pagina descrive tutti gli obiettivi Epic disponibili per il gioco in questione, mostrando i progressi in ciascuno di essi”.

Questi obiettivi saranno ovviamente simili a quelli di Steam, Xbox e PlayStation. L’unica differenza è la divisione in fascia, molto simile alla gestione dei trofei nella console Sony. Nelle schermate di esempio fornite da Epic Games infatti si nota come 5XP sblocchino un obiettivo di Bronzo. Il tutto assegnando l’achievement in linea con quelli già presenti nelle piattaforme attualmente in commercio.

L’aggiornamento del client di Epic Games è previsto per la prossima settimana. Non è stata data un’indicazione precisa, ma è molto probabile che il team di sviluppo decida di lanciare l’update giovedì prossimo, quando saranno disponibili i classici titoli gratuiti regalati dall’azienda statunitense.