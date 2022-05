Mentre la guerra in Ucraina prosegue, arrivano buone notizie per Frogwares Studio. Lo studio di sviluppo ucraino, responsabile per la serie videoludica di Sherlock Holmes, ha infatti potuto accedere a un finanziamento di Epic Games, grazie al fondo istituito per aiutare gli sviluppatori di tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di potervi dire che abbiamo ricevuto un MegaGrant da Epic Games”, le parole di Alex Striuk di Frogwares Studio. “Al momento in Ucraina la guerra continua ad andare avanti. In questo periodo il team ha cercato di essere forte, mantenere un atteggiamento positivo e fare di tutto per poter rimanere operativi e fornire assistenza al nostro team. La guerra ha afflitto in maniera negativa la nostra produzione e ha portato a una disorganizzazione del nostro studio”, ha continuato Striuk in un messaggio pubblicato nelle ultime ore.

Come verranno spesi i soldi di Epic Games? Semplicemente il fondo aiuterà il team a trasferire i vari impiegati in zone più sicure del paese e aiuterà tutti coloro che vogliono trasferirsi in altri paesi all’interno dell’Unione Europa. Il tutto, ovviamente, mantenendo la stabilità finanziaria di cui ha bisogno il team di sviluppo per poter andare avanti con le proprie attività. I soldi serviranno dunque semplicemente a far sopravvivere lo sviluppatore, almeno fino a quando la situazione non si sarà normalizzata.

L’Epic MegaGrant è un servizio che permette agli sviluppatori di ricevere del denaro per l’utilizzo dell’Unreal Engine a progetti che possano migliorare le parti open source dell’ecosistema 3D. Gli studi possono ricevere dai 5.000 ai 50.000 Dollari, ma non è chiaro quanto abbiano ricevuto gli sviluppatori di Frogwares.

Frogwares è stata fondato nel 2000 e ha due sedi: una a Kyiv e una a Dublino. Lo studio ha prodotto videogiochi basati sulla letteratura classica e sui racconti di Lovecraft e Conan Doyle. A causa del conflitto, tutti i lavori sono attualmente fermi.