Epic Games è ora il publisher di Remedy, degli autori di The Last Guardian e di Playdead

Epic Games, noto ai più in quanto sviluppatore di Fortnite Battaglia Reale, ha annunciato che da questo momento è il publisher dei nuovi giochi di genDesign (autori di The Last Guardian), Playdead (team indie di Limbo e Inside) e Remedy Entertainement (Alan Wake, Control). I nuovi giochi saranno pubblicati sotto l’etichetta “Epic Games Publishing”.

Questa mattina abbiamo avuto modo di scoprire che Remedy aveva dei piani per la pubblicazione di giochi di nuova generazione con un grande publisher; ora finalmente abbiamo scoperto i dettagli. Ecco quali sono i punti focali dell’approccio di Epic Games:

Controllo e libertà creativa : ogni sviluppatore è proprietario al 100% dell’IP sulla quale lavora e può portare avanti il progetto liberamente

: ogni sviluppatore è proprietario al 100% dell’IP sulla quale lavora e può portare avanti il progetto liberamente Spese e costi : Epic Games Publishing paga le spese di sviluppo dei giochi al 100%, parliamo di stipendi, spese del go-to-market, QA, localizzazione, marketing e pubblicazione

: Epic Games Publishing paga le spese di sviluppo dei giochi al 100%, parliamo di stipendi, spese del go-to-market, QA, localizzazione, marketing e pubblicazione Profitti: il profitto viene diviso alla pari, 50 e 50 tra Epic Games e sviluppatori

Tim Sweeney afferma che quanto Epic Games Publishing sta creando è proprio “il modello di pubblicazione che abbiamo sempre voluto”. Sweeney spende poi parole di elogio nei confronti dei tre team: si tratta oggettivamente di grandi studi di sviluppo e non vediamo l’ora di scoprire quali siano i loro nuovi progetti.

Remedy è attualmente al lavoro sul secondo DLC di Control, che seguirà The Foundation di cui potete leggere la nostra recensione. genDesign, dopo aver completato The Last Guardian, non ha dato notizie di un nuovo gioco, quindi non sappiamo cosa possiamo aspettarci. Playdead, infine, è un apprezzatissimo team indie che ha dato i natali a Inside e Limbo, due platform dal taglio dark.

L’approccio di Epic Games Publishing dovrebbe permettere ai tre team di realizzare al meglio le proprie idee, grazie alla stabilità finanziaria e al supporto di una società esperta come Epic. Diteci, cosa ne pensate?