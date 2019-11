Epic Games acquisisce Quixel, la più grande libreria di risorse di fotogrammetria del mondo

Epic Games ha annunciato di aver acquistato Quixel la più grande libreria di risorse di fotogrammetria del mondo messa a disposizione di ogni sviluppatore.

Nella costante ricerca di una grafica sempre più realistica, Epic Games ha annunciato di aver acquisito Quixel, la più grande libreria di risorse di fotogrammetria del mondo. Questa enorme banca di dati verrà da utilizzata da Epic per dare ulteriore potenza ai creatori che utilizzeranno il motore Unreal Engine.

Tutte le oltre 10.000 scansioni saranno gratuite per gli sviluppatori che utilizzano il motore di gioco di Epic, in più 10 pacchetti ad alta risoluzione sono già stati condivisi gratuitamente su Unreal Engine Market, insieme a una raccolta di asset utilizzati all’interno del cortometraggio cinematografico islandese “Rebirth”.

Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games ha dichiarato: “La creazione di contenuti 3D fotorealistici è molto costosa nello sviluppo di videogiochi e nella produzione di film. Unendoci a Quixel ora possiamo permettere a tutti di ottenere delle Megascans a titolo gratuito per tutti gli usi in Unreal Engine. Questo livello artistico è ora disponibile a tutti, dagli studi tripla A agli indie ”.

Epic ha anche rilasciato un video che permette di dare uno sguardo dietro le quinte su come funziona questa tecnologia molto interessante. È impressionante vedere come sia sempre più labile la differenza tra filmati pre-renderizzati e grafica di gioco in tempo reale. In che modo sarà utilizzata la più grande banca mondiale di dati di fotogrammetria lo scopriremo solo nel prossimo futuro, nel frattempo potete dirci cosa vi aspettate da questa acquisizione nella sezione dedicata ai commenti.