Epic Games si espande, acquistato un intero centro commerciale

Dopo il costante successo ottenuto con Fortnite, Epic Games è diventata una delle compagnie videoludiche più grandi dell’intera industria. Oltre a continuare ad espandere il sempre più enorme mondo del proprio battle royale, Eppic ha anche aperto uno store digitale in continua evoluzione, ma l’ampliamento della società non si appresta ad arrestarsi. È notizia di qualche istante fa l’acquisto da parte di Epic Games di un’intero centro commerciale.

L’annuncio è arrivato una volta che Epic ha stretto l’accordo con Turnbridge Equities e Denali Properties per l’acquisto del Cary Towne Center nella città di Cary, nel Nord Carolina. Il centro commerciale, dalle dimensioni di 443.000 metri quadri, verrà allestito a quartier generale della compagnia americana. Sarà da questo luogo che, a partire dal 2024, Epic Games svilupperà tutti i prossimi progetti e gli aggiornamenti di Fortnite.

Il lavori, che trasformeranno il centro commerciale nel nuovo quartier generale di Epic Games, dovrebbero già partire quest’anno, ed è probabile che una volta avvenuto lo spostamento il team di sviluppo si andrà ad espandere grazie agli enormi spazi a disposizione. A parlare dell’acquisizione è stato anche Harold Weinbrecht, il sindaco della città di Cary, il quale ha affermato di essere orgoglioso che una compagnia importante come Epic abbia scelto Cary come base per i propri futuri lavori.

Questa espansione apre a possibili nuove soluzioni, le quali potrebbero portare a tutta una serie di novità nel futuro della compagnia di Fortnite. Al momento è ancora presto per capire cosa ci riserverà il futuro di Epic. Cosa ne pensate di questa acquisizione a sorpresa da parte di Epic Games? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti qua sotto.