Epic Games Store: se compri troppi giochi, il tuo account viene bloccato

L'Epic Games Store ha di nuovo un piccolo problema: vuoi sfruttare gli sconti e comprare molti giochi? Be', attento, potrebbero bloccarti l'account.

L’industria videoludica è la più nel mercato dell’intrattenimento, superando il cinema e la musica. Uno dei molti motivi è la grande produzione di contenuti, che possono spaziare da enormi AAA sviluppati da centinaia di persone a piccoli indie usciti dalla mente di una sola persona. Indipendentemente dai valori produttivi, noi videogiocatori vogliamo spesso provare un po’ di tutto e, per non andare in rosso, sfruttiamo i momenti dei saldi per fare man bassa di molti videogame, programmando di giocarli nel corso dei mesi. Su Steam è una pratica comune e, con l’arrivo dei Mega Epic Sale, rischia di diventarlo anche sull’Epic Games Store.

Purtroppo, non è così semplice. Pare infatti che se si acquistano troppi giochi troppo rapidamente, l’account viene bloccato. A segnalarlo, tra i vari, è un utente di Twitter che ha mostrato scritto: “Posso confermare che, dopo aver comprato cinque giochi (il cui prezzo variava da 5 a 50 dollari) l’Epic Store ha segnalato il mio account per una possibile frode. Se magari inseriste un dannato carrello per gli acquisti…”

HAHAHA OH MY GOD THIS FUCKING STORE IS SO BAD pic.twitter.com/LLz9dGJyeI — Patrick Boivin (@AngriestPat) May 16, 2019

Potrebbe sembrare una situazione assurda, ma in realtà si tratta di una misura di sicurezza automatica pensata per evitare frodi e fare in modo che, nel caso nel quale qualcuno riesca a entrare nel vostro account, non possa eseguire in rapida successione una gran quantità di acquisti.

Epic Games ha confermato la questione e suggerisce di contattare l’assistenza clienti dell’Epic Games Store per risolvere il problema. L’idea di proteggere gli utenti è lodevole, ma forse non è stata applicata nel modo migliore, considerando anche il periodo di sconti. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che sia una misura corretta, oppure non pensate che qualcuno possa veramente entrare nel vostro account e comprare una marea di giochi uno dopo l’altro?