Da quando è stato lanciato nel 2018, l’Epic Games Store ha ricevuto diverse critiche. Non tanto per la modalità di distribuzione dei giochi o dei saldi, ma per l’assenza di determinate feature tecniche che erano già presenti su Steam. La società guidata da Tim Sweeney ha però recuperato terreno e ora il team dietro il client sarebbe interessato ad aggiungere anche una feature per la personalizzazione della libreria dei giochi digitali.

Le intenzioni del team dietro il client PC sono state svelate da Trello, la board pubblica dove i giocatori possono tenere traccia delle novità a cui è al lavoro parte del personale della società. Stando proprio alle informazioni contenute all’interno della board, il team di sviluppo sta lavorando ad alcuni miglioramenti per la libreria dell’Epic Games Store, con alcuni cambiamenti che sono attualmente al vaglio dei programmatori incaricati di gestire il client.

I cambiamenti a cui è al lavoro la società sono diversi, ma non tutti sono ovviamente elencati. Al momento è visibile anche uno screenshot di mock up, il cui scopo è mostrare un proof of concept di come apparirebbe la libreria. Nello screenshot, che avete visto poco più sopra, si può notare come la libreria dell’Epic Games Store riceverebbe un cambio decisamente importante, con uno stile molto più moderno e che richiama anche altri client come ad esempio quello di Xbox su PC.

Non solo cambiamenti estetici. I prossimi passi per la libreria dell’Epic Games Store includono anche una serie di feature tecniche, come la creazione di una collezione di giochi preferiti per permettere agli utenti di ritrovare immediatamente i loro giochi che amano di più. Chiaramente la nuova libreria non sarà pubblicata subito e forse sarà necessario attendere un po’ di tempo prima di vedere l’update che la rinnoverà del tutto. Nell’attesa, potete sempre scaricare i giochi gratuiti regalati ogni settimana.