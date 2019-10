Epic Games Store su Android: il lancio avverrà a breve?

L'Epic Games Store arriverà su Android a breve? Ancora non ci sono conferme ufficiali ma una cambiamento all'app di Fortnite lo fa pensare.

Come i giocatori di Fortnite sapranno, Epic Games ha cambiato il nome e l’icona del launcher del battle royale su Android. Ora, l’app viene chiamata direttamente “Epic Games”. Le funzioni sono rimaste invariate e serve unicamente per scaricare Fortnite, ma questo è considerato da molti come un primo segno dell’arrivo dell’Epic Games Store su Android.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, ma già in passato Epic Games aveva affermato di aver intenzione di lanciare il proprio negozio digitale su device Android entro la fine del 2019. Essendo quello mobile uno dei mercati più importanti a livello mondiale (il 59% dei ricavi digitali di settembre 2019 proviene unicamente da esso), non si tratta affatto di una mossa strana.

La divisione dei guadagni, inoltre, sarà la stessa della controparte PC. Gli sviluppatori otterranno l’88% dei ricavi, mentre Epic il 12%. Per darvi un punto di riferimento, Google Play concede il 70%, esattamente come Steam, Apple, Sony e Microsoft fanno con i rispettivi store.

Ora non ci rimane altro da fare se non attendere informazioni ufficiali. Ammesso che l’arrivo sia imminente, siamo curiosi di sapere in che modo sarà strutturato e quali titoli offrirà. In ambito PC, Epic ha optato per una politica di esclusive temporali, attirando pubblico con giochi gratis ogni settimana: anche su Android farà lo stesso? Voi cosa ne pensate?