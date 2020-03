Epic Games Store: A Short Hike, Anodyne 2 e Mutazione gratis, ecco i prossimi giochi gratuiti

Questa settimana il celebre store fondato da Epic Games ha deciso di rendere disponibili al download gratuito ben tre differenti titoli. Sull’Epic Games Store è infatti da oggi possibile ottenere gratuitamente A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust e Mutazione.

Così come ogni altro regalo precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche A Short Hike, Anodyne 2 e Mutazione saranno disponibili in modo gratuito solo per un periodo limitato di tempo. I tre doni torneranno infatti a pagamento il prossimo 19 marzo alle 17:00 in punto: nel caso siate quindi interessati a farli vostri senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi invitiamo a fare decisamente in fretta.

A Short Hike è un gioco di esplorazione dove saremo chiamati a raggiungere la cima di diverse montagne. Delle lunghe salite, colme di tesori, che ci permetteranno di planare poi placidi sopra le verdi foreste dell’Hawk Peak Provincial Park. Un’esperienza unica e rilassante, di cui potete trovare maggiori dettagli a questo indirizzo.

Anodyne 2: Return to Dust è invece una particolarissima avventura in cui impersoneremo Nova, un addetto alla caccia delle temibili nano polveri che infestano il mondo di gioco, che dovrà esplorare un’isola cercando gli infetti per poi rimpicciolirsi e entrare nei loro corpi, aspirando tutta la polvere al loro interno. Un’opera dall’estetica che ricorda quella dei titoli PS1, di cui potete trovare maggiori informazioni nella pagina dedicata.

Mutazione, infine, è un intrigante viaggio in un mondo colmo di drammi personali e tradimenti ambientato in una strana cittadina dove nulla è come sembra. Potete scoprirne di più a riguardo comodamente a questo indirizzo.

Il prossimo 19 marzo 2020 alle 17:00 A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust e Mutazione torneranno a pagamento e a prendere il loro posto saranno The Stanley Parable e Watch Dogs, con i titoli che saranno a loro volta disponibili per altri 7 giorni, ossia fino al prossimo 26 marzo.