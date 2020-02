Epic Games Store: Assassin’s Creed Syndicate è uno dei giochi gratis, ecco i prossimi

Dopo la scoppiettante scorsa settimana, dove l‘Epic Games Store ha reso disponibile in modo totalmente gratuito l’incredibile duo composto da Kingdom Come Deliverance e Atzez, anche questa volta lo store del celebre publisher ha deciso di deliziare i propri utenti con un graditissimo regalo. Nei prossimi sette giorni potremo infatti aggiungere gratuitamente alle nostre librerie digitali un altro interessantissimo titolo, ossia Faeria, un card-game sviluppato da Abrakam, al quale si somma Assassin’s Creed Syndicate, noto titolo di Ubisoft.

Così come ogni altro regalo fino ad oggi fatto dall’Epic Games Store, anche Faeria ed Assassin’s Creed Syndicate potranno essere aggiunti alle nostre librerie in modo completamente gratuito solo per un periodo di tempo limitato: torneranno infatti a prezzo pieno a partire dalle 17:00 del prossimo 27 febbraio 2020. Nel caso vogliate quindi provare con mano i due giochi senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi invitiamo quindi a fare decisamente in fretta e a riscattarli dall’Epic Games Store comodamente a questo indirizzo.

Faeria, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è un card-game ambientato in un mondo fantasy che promette di intrattenere per centinaia e centinaia di ore grazie a numerose modalità, sia in singolo che in multigiocatore. Un titolo orientato all’eSport, ma che riesce a rivelarsi decisamente divertente anche per il giocatore occasionale. Assassin’s Creed Syndicate, invece, è il gioco successivo a Unity ed è ambientato nella Londra Vittoriana: ci permette di giocare con due gemelli e sfruttare un elemento unico della serie, un rampino.

Come precedentemente accennato il prossimo 27 febbraio 2020 alle 17:00 l’intrigante card-game sviluppato da Abrakam e il gioco di Ubisoft torneranno a pagamento e a prendere il suo posto sarà Inner Space che sarà a sua volta disponibile per ulteriori sette giorni, ossia, più precisamente fino alle 17:00 del prossimo 5 marzo.