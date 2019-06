Epic Games Store ha bloccato l’accesso anticipato a chi ha prenotato The Sinking City

The Sinking City sarà pubblicato solo su Epic Games Store, ma ci sono alcuni problemi con il bonus preorder del gioco. Ecco i dettagli.

Nel corso degli ultimi mesi sempre più giochi hanno preferito pubblicarsi in esclusiva su Epic Games Store, piuttosto che su Steam. La motivazione è da trovarsi nei maggiori guadagni garantiti dal negozio digitale dei creatori di Fortnite. I giocatori, mediamente, non apprezzano queste politiche; non tutti però hanno deciso di boicottare lo store, spinti anche dalla possibilità di ottenere qualche bonus prenotando il gioco. Un esempio è The Sinking City, il nuovo gioco investigativo ad ambientazione lovecraftiana realizzato da Frogwares.

Prenotando The Sinking City, infatti, era possibile accedere con due giorni di anticipo al titolo. Purtroppo ciò non sta avvenendo. Gli sviluppatori si sono scusati tramite i canali social, ma è chiaro che loro per primi sono rimasti sorpresi dall’accaduto. Frogwares ha già contattato il distributore, Big Ben Interactive, ed Epic Games per capire cosa stia succedendo e per trovare una soluzione. Si tratta innegabilmente di un notevole danno d’immagine per tutte le parti coinvolte.

È probabile che si tratti di un problema di natura tecnica che sarà risolto a breve dall’Epic Games Store, ma in ogni caso qualsiasi correzione non farà recuperare il tempo perso ai giocatori. Ovviamente la questione non è solo legata al non poter giocare a The Sinking City subito e dover aspettare qualche ora in più, ma al fatto che un contenuto pagato non è stato distribuito nel modo corretto.

Epic Games Store deve di certo fare massima attenzione, non è un buon momento per aggiungere legna al fuoco degli hater. Perlomeno, la società di Sweeney sta cercando di far felici i giocatori regalando ogni settimana un videogame: il più recente è Rebel Galaxy. Voi cosa ne pensate?