Epic Games Store: Carcassonne e Ticket to Ride gratis per un periodo di tempo limitato

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di fare le cose particolarmente in grande e, infatti, dopo averci offerto in dono negli scorsi 7 giorni Farming Simulator 19, questa volta possiamo scaricare in modo totalmente gratuito ben due differenti titoli: Carcassonne e Ticket to Ride.

Così come ogni altro dono precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche questa intrigante duo potrà essere aggiunto alla nostre librerie gratuitamente solamente un periodo di tempo limitato: i due titoli torneranno infatti a prezzo pieno a partire dalle 17:00 del prossimo 13 febbraio 2020. Nel caso siate interessati a farli vostri senza assolutamente mettere mano al portafoglio vi invitiamo quindi a fare decisamente in fretta.

I due titoli offerti questa volta dall’Epic Games Store sono tutti dei giochi da tavolo, che ci metteranno però in delle situazioni sempre diverse. Carcassonne, che trovate qui, è infatti basato sul posizionamento di tessere, al fine di comporre un paesaggio della Francia meridionale, mentre in Ticket to Ride, ottenibile invece comodamente qui, il nostro compito sarà quello di collegare le varie città e raggiungere la nostra destinazione prima dei nostri avversari. Ai due giochi gratuiti si sarebbe dovuto inizialmente aggiungere anche Pandemic, titolo che ci chiama a combattere delle vere e proprie epidemie, ma, visto lo sfortunato momento storico Epic Games è tornata sui propri passi rimuovendo il gioco dalla promozione.

Come dicevamo poco fa il prossimo 13 febbraio 2020 alle 17:00 Carcassonne e Ticket to Ride torneranno a pagamento e a prendere il posto dei due giochi da tavolo saranno Aztez e Kingdom Come Deliverance, che saranno a loro volta disponibili per un’altra settimana, ossia fino al prossimo 20 febbraio.