Epic Games Store: disponibile Civilization 6 gratis, ecco il link

La scorsa settimana Epic Games Store ha fatto impazzire letteralmente gli utenti regalando il quinto capitolo della serie di GTA. Abbiamo scritto “impazzire” perché per un paio di ore il sito è rimasto inaccessibile per la mole di giocatori al suo interno. Lo store di Epic Games aveva inoltre rivelato che durante la settimana successiva (vale a dire questa), avrebbero regalato un altro grande titolo. Ad oggi quindi è ufficiale, Civilization 6 è completamente gratuito sullo store di Epic Games.

Per chi non lo conoscesse, si tratta a tutti gli effetti del sesto capitolo di una delle saghe imponenti della storia del gaming. Il titolo è a tutti gli effetti uno strategico a turni nel quale dovremmo evolvere e sviluppare il nostro impero dall’età della pietra fino ai giorni nostri. Ovviamente non sarà semplice, tanto che il sesto capitolo ha inserito diverse meccaniche che potrebbero compromettere le nostre amicizie con gli altri popoli e tanto altro ancora.

Civilization 6 è un gioco incredibile, con una colonna sonora da brividi composta in modo magistrale dallo storico compositore Christopher Tin con una delle main theme più emozionanti del brand e del videogioco moderno in generale. A questo indirizzo potete quindi reclamare la vostra copia totalmente gratis. Ricordiamo che sarà disponibile fino alle ore 17:00 del prossimo 28 maggio, quindi avete ancora un bel po’ di giorni per poterlo scaricare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Approfitterete di questa offerta per provare Civilization 6? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità sui giochi gratuiti dello store di Epic Games.