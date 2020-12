Epic Games Store: è ora disponibile il gioco gratuito del 20 dicembre

Come molti sicuramente sapranno, in occasione delle offerte natalizie che hanno coinvolto praticamente ogni macchina da gaming, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X/S – con diverse offerte nei rispettivi store -, Epic Games Store ha deciso di lanciarsi in un’iniziativa particolarmente apprezzabile, ovvero regalare un gioco al giorno per un totale di ben 15 giornate. In verità, tutti coloro che bazzicano nei lidi dello store targato Epic Games sono abituati a ricevere settimanalmente qualche apprezzabile produzione più o meno famosa in regalo, ma in questo caso la compagnia ha deciso di superarsi arrivando a regalarne ben 15, ognuna delle quali disponibile però solo per un singolo giorno.

Ebbene, in queste ultime ore è stato reso disponibile il nuovo titolo che tutti i possessori di un account Epic Games Store potranno ottenere gratuitamente sul loro PC entro le prossime 24 ore, ovvero Defense Grid: The Awakening, titolo targato Hidden Path Entertainment che rientra nel genere dei tower defense. Questo è insomma il quarto titolo reso disponibile dalla compagnia americana, il quale è stato preceduto da Cities Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty e The Long Dark, giochi che vanno quindi a smentire i rumor che sembravano indicare come tutti i titoli offerti – o buona parte di esse – sarebbero stati dei Tripla A. Attraverso la descrizione dell’opera è possibile leggere:

“In un lontano futuro, l’umanità lotta contro uno spietato nemico con strategie poco efficaci ma un numero apparentemente illimitato di truppe. Su un piccolo pianeta, gli uomini sono riusciti a respingere gli invasori usando un’avanzata tecnologia per proteggere i nuclei energetici disperatamente desiderati dagli alieni. Uno dei generali si è offerto volontario per essere caricato nel computer e assistere la colonia in un eventuale ritorno degli alieni. Defense Grid: The Awakening è un gioco strategico in cui posizionerete fortificazioni difensive (torri) per impedire agli alieni invasori di rubare preziosi nuclei energetici. Sta a te selezionare le torri, posizionarle e agire in tempo per proteggere al meglio la tua base.”

Vi ricordiamo inoltre che in occasione delle feste, Epic Games ha deciso di regalare a chiunque fosse interessato un buono da 10 euro – ovviamente utilizzabile solo nel suo store – che verrà applicato a qualsiasi titolo che dovesse costare dai 15 euro in poi. Visti gli sconti che stanno attualmente coinvolgendo lo store – tutti chiaramente legati al periodo natalizio -, questa potrebbe essere un’ottima occasione per lanciarsi alla volta di qualche nuova produzione, come ad esempio il recentemente uscito Star Wars: Squadrons, attualmente disponibile sull’Epic Games Store a 23,99 euro.