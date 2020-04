Epic Games Store: giochi gratis svelati, ecco le novità della settimana

Nuovo giovedì, nuovi giochi gratis dell’Epic Games Store. Fino a pochi minuti fa abbiamo potuto scaricare senza alcun costo Just Cause 4 e Wheels of Aurelia, mentre ora possiamo avere tra le mani For the King, un interessante gioco di strategia rogue-like indie. Ovviamente tutti vogliamo anche sapere quali saranno le proposte della prossima settimana degli autori di Fortnite. I nuovi giochi gratis sono Amnesia The Dark Descent e Crashlands.

Crashlands è un gioco di ruolo d’azione basato sul crafting. Dovremo creare oggetti, combattere e completare missioni nei panni di Flux Dabes, ritrovatosi su un pianeta alieno. Il nostro obbiettivo sarà recupere i nostri averi e scoprire i piani malvagi di Hewgodooko. Ci sono ben 500 oggetti creabili, un inventario infinito e combattimenti basati su abilità, oltre alla possibilità di creare una propria base.

Amnesia The Dark Descent, invece, potrebbe non aver bisogno di presentazioni. Parliamo di un survival horror in prima persona sviluppato da Frictional Games. Nei panni di Daniel, svegliatosi all’interno di un castello deserto senza memoria, dovremo esplorare inquietanti passaggi e viveve “un’odissea sconvolgente negli angoli più oscuri della mente umana”.

I due giochi gratis dell’Epic Games Store saranno disponibili a partire dal 30 aprile, precisamente dalle ore 17.00, e potranno essere reclamati con il vostro account fino al 7 maggio 2020. Come sempre, avrete circa una settimana per ottenere queste nuove offerte del negozio online. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto dall’Epic Games Store? I giochi gratis disponibili dalla prossima settimana sono interessanti, oppure avreste preferito qualcosa di diverso?