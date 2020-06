Epic Games Store: i giochi regalati hanno venduto di più dopo la settimana gratuita

Come è ormai una consuetudine, ogni giovedì sera Epic Games Store regala ai propri utenti almeno un nuovo gioco a settimana. Tra questi ci sono stati diversi tipi dio produzioni che vanno da titoli indie, fino a raggiungere alcuni dei giochi tripla A più popolari della generazione, come per esempio i recenti: GTA 5, Civilization 6 e Borderlands The Handsome Collection. Ora, all’interno di un intervista, Tim Sweeney di Epic Games a dichiarato che una volta concluso il periodo gratuitio dei giochi scelti, questi ultimi hanno fatto segnare un aumento nelle vendite.

All’interno della rubrica Play For All tenuta dalla redazione di Gamespot, Sweeney spiega che il dare ai giocatori la scelta di provare una tipologia di giochi gratuitamente ha portato molti ad apprezzare maggiormente quei titoli e di conseguenza le vendite sono aumentate. Il fondatore di Epic non scende nei dettagli, ma afferma che gli sviluppatori hanno notato un aumento delle vendite anche sulle altre piattaforme e store digitali dopo che i loro giochi sono stati regalati all’interno dell’Epic Games Store.

“Le persone hanno scoperto molti giochi fantastici, e questo è stato un vantaggio per gli sviluppatori. Come i team di sviluppo hanno notato un’aumento nelle vendite dei loro prodotti anche su altre piattaforme, tutto ciò inoltre ha portato decine di milioni di nuovi utenti all’interno di Epic Games Store ed è stata una cosa meravigliosa per l’azienda.” ha affermato Tim Sweeney.

Sebbene all’interno dello store digitale di Epic ci sia ancora del mistero attorno al prossimo gioco che verrà regalato, stando a un leak uscito qualche tempo fa che si sta rivelando veritiero, i giocatori possono aspettarsi di ricevere a costo zero Ark Survivakl Evolved. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del fondatore di Epic Games?