Epic Games Store: ecco i giochi gratuiti di agosto

For Honor, picchiaduro medievale e Alan Wake, gioco di sopravvivenza psicologica horror, sono i giochi gratuiti dell'Epic Games Store di agosto.

For Honor, picchiaduro con elementi hack and slash medievale sviluppato da Ubisoft e Alan Wake, gioco di sopravvivenza psicologica horror sviluppato da Remedy, saranno i prossimi titoli gratuiti dell’Epic Games Store.

I giochi saranno gratuiti per chiunque li scarichi sul client di Epic Game Store tra il 2 e l’8 agosto. I giocatori che scaricheranno i titoli nel periodo di tempo annunciato, aggiungeranno i giochi alla loro libreria e potranno usufruirne per sempre ed in forma completamente gratuita.

I giochi proposti per il mese prossimo da Epic Games, sono due titoli tripla A di indiscusso valore che meritano di essere provati, da tutti gli appassionati di videogiochi. For Honor, uscito ad inizio 2017, tutt’oggi continua ad arricchirsi di nuovi contenuti grazie al supporto costante del team di sviluppo. È ovviamente un titolo orientato verso il multiplayer online che da il meglio di sé giocato in compagnia.

Alan Wake invece, si propone come un thriller dalle tinte paranormali realizzato dai talentuosi ragazzi di Remedy Entertainment. Uscito per Xbox 360 nel lontano 2010, ancora adesso continua a far parlar di sé. Ultima notizia relativa al gioco, riguarda la speranza di Remedy di creare un Alan Wake 2 in futuro, magari con il supporto di un grande editore che possa sostenerlo. Questo primo ed unico capitolo del titolo, ruota attorno ad un autore di nome Alan Wake che sta cercando in tutti i modi di scrivere il suo prossimo grande romanzo. Mentre lui e sua moglie si dirigono in vacanza per cercare di far superare ad Alan il blocco dello scrittore, quest’ultimo comincia ad avere visioni di figure oscure che tentano di attaccarli.

Per chiunque abbia perso Alan Wake negli ultimi nove anni dalla sua uscita, Epic Games sta dando un’ottima occasione per sperimentare con le proprie mani il perché questo titolo, risulta essere per molti, una pietra miliare del genere.

Nonostante For Honor sia diventato gratuito su molte piattaforme nell’ultimo anno, tra cui Steam e UPlay, la versione che Epic Game Store fornirà ai suoi utenti è la Standard Edition. Questa è un’edizione superiore del gioco rispetto alla Starter.

Cosa ne pensate dei nuovi titoli messi a disposizione da Epic Games Store?