Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 19 dicembre

Dopo mesi e mesi di giochi gratuiti ottenuti tramite l’Epic Games Store, l’offerta dei creatori di Fortnite sta per giungere al termine. Fino alla scorsa settimana, il negozio digitale ha regalato ogni settimana uno o due titoli, ma ora ha deciso di chiudere l’anno in grande stile regalando ogni singolo giorno rimanente un gioco. Il gioco gratis di oggi, 19 dicembre 2019, è Into the Breach.

Into the Breach è uno strategico a turni rogue-lite rilasciato per la prima volta il 27 febbraio 2018. È stato sviluppato e distribuito da Subset Game ed è disponibile per Windows PC e Mac. Il suo prezzo standard è di 14.99 euro, ma fino alle 17.00 di domani potete ottenerlo senza alcuna spesa.

La descrizione ufficiale riporta: “Controlla potenti mech del futuro per sconfiggere una minaccia aliena. In questo gioco di strategia a turni, creato dagli sviluppatori di FTL, ogni tentativo di salvare il mondo è rappresentato da una nuova sfida generata casualmente.”

I requisiti del gioco sono veramente minimi; parliamo di 1 GB di RAM, e un processore da 1.7 GHz. Lo spazio occupato è di solo 250 MB. Si tratta di un semplice indie che tutti potranno sfruttare. Domani, inoltre, ci sarà un nuovo gioco, quindi non avete molto tempo per reclamare Into the Breach dall’Epic Games Store. Per farlo, potete semplicemente raggiungere questo indirizzo.

Diteci, ora che siamo quasi alla fine del 2019, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games Store? L’offerta nel corso dei mesi vi ha soddisfatto, oppure sono state più le volte durante le quali avete ignorato i giochi regalati?