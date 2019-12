Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 21 dicembre

Continua imperterrita la grande carrellata di giochi gratuiti rilasciati durante queste festività natalizie dall’Epic Games Store. La piattaforma digitale del celebre publisher, conosciuto negli ultimi anni soprattutto per aver dato i natali a Fortnite, ha quest’oggi reso disponibile al download gratuito nientepopodimeno che Supherhot, titolo di Superhot Team che continua la pregevole distribuzione di regali cominciata il 19 dicembre con Into the Breach e continuata ieri con TowerFall Ascension.

Così come i precedenti doni fatti dallo store anche Supherhot sarà disponibile per esattamente 24 ore, ossia fino alle 17:00 di domani 22 dicembre, quando a prendere il suo posto sull’Epic Games Store sarà un altro titolo. Se volete quindi aggiungere l’opera di Superhot Team alla vostra libreria digitale senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi converrà fare in fretta: potete trovarla comodamente a questo indirizzo.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare Superhot è un fps decisamente atipico ed innovativo nel quale il tempo scorrerà solo quando ci muoveremo. Niente barre della salute rigeneranti né munizioni in ogni dove: per sopravvivere in questo frenetico titolo, dove saremo costantemente in inferiorità numerica, sarà essenziale afferrare le armi dei nemici caduti e difendersi con esse. Un’esperienza a dir poco unica e da provare, ora anche in modo totalmente gratuito grazie all’Epic Games Store.

Che ne pensate di questo regalo, tra i tre giochi ad oggi rilasciati gratuitamente dall’Epic Games Store qual è il vostro preferito? Quali sono le vostre aspettative per i prossimi giorni? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.