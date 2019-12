Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 22 dicembre

Into the Breach, TowerFall Ascension, Superhot e ora anche Little Inferno: l’Epic Games Store continua a regalare imperterrita ai propri numerosi utenti un gran numero di titoli in modo totalmente gratuito. A partire dal 19 dicembre, infatti, lo store del publisher noto soprattutto per Fortnite sta regalando un titolo al giorno per 12 giorni di fila, in modo tale da festeggiare nel miglior modo possibile le festività attualmente in atto.

Così come i regali precedenti fatti dal celebre store anche Little Inferno sarà disponibile senza mettere mano al portafoglio per esattamente 24 ore, ossia fino alle 17:00 di domani 23 dicembre. In tale data a prendere il suo posto sull’Epic Games Store sarà un altro titolo che sarà svelato solo successivamente. Se volete quindi aggiungere l’opera di Tomorrow Corporation alla vostra libreria digitale gratuitamente vi converrà quindi fare in fretta: potete trovarla comodamente a questo indirizzo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Little Inferno è un’avventura molto toccante, dove saremo chiamati letteralmente a bruciare tutta una serie di oggetti per riscaldare la nostra casa e il nostro cuore. Un titolo che parte decisamente piano ma che, con il passare delle ore, riesce a scatenare nel giocatore un forte turbinio di emozioni varie. Un’opera sicuramente atipica e peculiare, ma sicuramente da provare.

Che ne pensate di questo dono, siete soddisfati di Little Inferno o i giochi precedentemente rilasciati in queste festività dall’Epic Games Store vi sono piaciuti di più? Quali sono le vostre aspettative per i prossimi giorni? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.