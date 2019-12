Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 27 dicembre

La cavalcata di titoli regalati in questo periodo natalizio da parte dell’Epic Games Store continua, e dopo titoli quali Faster Than Light, Superhot, Celeste e moltissimi altri, un nuovo gioco a titolo completamente gratuito sta per essere messo a disposizione degli utenti dello store dei creatori di Fortnite.

Il gioco gratuito di oggi 27 dicembre è Hyper Light Drifter e come fatto fino ad ora avrete una giornata intera a disposizione per farlo vostro e tenerlo nella vostra ludoteca digitale per sempre. Il gioco è stato sviluppato dallo studio indipendente californiano The Heart Machine, che attualmente è al lavoro sul prossimo progetto già annunciato che prende il nome di Solar Ash Kingdom.

Hyper Light Drifter si presenta come un gioco di ruolo con dalle forti componenti di azione ed esplorazione che possono ricordare a più riprese un The Legend of Zelda. Il giocatore prenderà i panni di un Drifter, un personaggio che ha accesso a una tecnologia ormai dimenticata dagli abitanti di un mondo costantemente in preda ad una malattia misteriosa.

Vi ricordiamo che mancano ancora quattro giorni prima che finisca questa iniziativa dell’Epic Games Store, perciò vi consigliamo di continuare a seguirci per scoprire quali saranno i prossimi quattro giochi gratuiti che verranno rilasciati da qui fino a fine anno. Cosa pensate di Hyper Light Drifter ? Correrete a riscattarlo?