Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 28 dicembre

I giorni passano e l’Epic Games Store continua imperterrito la propri grande carrellata di giochi gratuiti rilasciati durante queste festività natalizie. La piattaforma digitale del celebre publisher, conosciuto negli ultimi anni soprattutto per aver dato i natali a Fortnite, ha infatti quest’oggi reso disponibile al download gratuito nientepopodimeno che Shadow Tactics: Blades of the Shogun, titolo di Daedalic Entertainment che sostituisce il pregevole Hyper Light Drifter, ossia il gioco scaricabile gratuitamente dalla piattaforma fino a poco fa.

Così come i precedenti doni fatti dallo store anche Shadow Tactics: Blades of the Shogun sarà disponibile solamente per le prossime 24 ore, ossia, più precisamente, fino alle 17:00 di domani 29 dicembre, quando a prendere il suo posto sull’Epic Games Store sarà invece un altro titolo. Se volete aggiungere l’opera di Daedalic Entertainment alla vostra libreria digitale senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi converrà quindi fare decisamente in fretta: potete trovarla comodamente a questo indirizzo.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare Shadow Tactics: Blades of the Shogun è un titolo stealth tattico ambientato nell’antico Giappone feudale. Si tratta di un’opera dall’alto tasso di difficoltà e di sfida, che metterà a dura prova anche il più appassionato del genere. Un titolo vario e poliedrico, quindi, che saprà soddisfare chiunque sarà in grado di comprenderlo a fondo.

Che ne pensate di questo regalo, tra i tanti giochi rilasciati gratuitamente dall’Epic Games Store durante quest’evento qual è il vostro preferito? Vi aspettate qualche titolo di rilievo per i prossimi giorni o secondo voi non dobbiamo aspettarci nulla di troppo eclatante? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.