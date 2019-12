Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 29 dicembre

Altro giorno, altro grandissimo gioco in dono: l’Epic Games Store continua infatti a regalare imperterrita ai propri numerosi e fedeli utenti un gran numero di titoli in modo totalmente gratuito. A partire dallo scorso 19 dicembre, infatti, lo store del publisher noto soprattutto per Fortnite sta regalando un titolo al giorno per 12 giorni di fila e quest’oggi è il turno dell’ottimo The Talos Principle.

Così come i regali precedenti fatti dal celebre store anche The Talos Principle sarà disponibile senza mettere mano al portafoglio solamente per le prossime 24 ore, ossia fino alle 17:00 di domani 30 dicembre. A tale ora della giornata di domani The Talos Principle tornerà infatti a prezzo pieno e a prendere il suo posto sull’Epic Games Store sarà un altro titolo che sarà svelato solo successivamente. Se volete quindi aggiungere l’opera di Croteam alla vostra libreria digitale gratuitamente vi converrà quindi fare in fretta: potete trovarla comodamente a questo indirizzo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlandoThe Talos Principle è un puzzle game in prima persona che ci immergerà in un mondo contraddittorio, a metà tra il fantascientifico e l’arcaico. Un viaggio introspettivo, che ci porterà a porci delle domande e a cercare delle risposte, in un turbinio di enigmi sempre più complessi ed intriganti.

Che ne pensate di questo dono, siete soddisfati di The Talos Principle o i titoli rilasciati nei giorni precedenti di queste festività dall’Epic Games Store vi erano piaciuti maggiormente? Cosa vi aspettate di veder venire proposto nei prossimi giorni? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.