Epic Games Store: ecco il gioco gratis del 30 dicembre

È finalmente disponibile il penultimo gioco gratis del 2019 dell’Epic Games Store. Nella giornata di ieri, e fino a pochi minuti fa, era disponibile senza costi aggiuntivi The Talos Principles, un puzzle game di altissima qualità, anche se oramai un po’ datato. Oggi, 30 dicembre 2019, abbiamo la possibilità di ottenere gratis Hello Neighbor.

Hello Neighbor “è un gioco horror stealth che ti farà intrufolare nella casa del tuo vicino per capire quali terribili segreti nasconde nel seminterrato. Gioca contro un’IA avanzata che impara da ogni tua azione.”

Esattamente come i precedenti giochi, sarà disponibile fino alle 17.00 di domani, quando sarà sostituito dall’ultimo gioco gratis di dicembre 2019 sull’Epic Games Store. Hello Neighbor, a prezzo pieno, costa 29.99 euro: questo regalo ci permette quindi di risparmiare una buona quantità di soldi. Per reclamarlo non dovete fare altro se non raggiungere la pagina ufficiale dello Store, disponibile a questo indirizzo.

Ecco i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: i5

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: GTX 770

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Ecco i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: i7

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060

DirectX: Versione 12

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis dell’Epic Games Store di oggi, 30 dicembre 2019? Vi interessa, oppure non lo riscatterete?