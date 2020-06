Epic Games Store: gioco gratis del 4 giugno disponibile, ecco il link download

Come ormai da rito, il giovedì pomeriggio è il momento in cui Epic Games Store rilascia il nuovo gioco gratis della settimana. In questo periodo la compagnia americana ha pigiato forte sull’acceleratore, regalando tre giochi molto importanti quali: GTA 5, Civilization 6 e Borderlands The Handsome Colelction. Anche il quarto titolo di questo quartetto non è da meno; parliamo di Overcooked, ottenibile a questo link.

Il party game sviluppato da Ghost Town Games è uno dei giochi del suo genere più di successo degli ultimi anni, ed ora sta per tornare gratuito per la seconda volta all’interno dell’Epic Games Store. Il folle titolo mette più giocatori nei panni di strambi cuochi dalle fattezze buffe e caricaturali. Per consegnare ogni piatto sarà una vera battaglia da combattere tra mappe fuori di testa e scontri costanti con i propri compagni di cucina.

Di nuovo, come le scorse settimane, Epic Games ha deciso di non rivelarci subito quale sarà il gioco gratuito che verrà rilasciato giovedì prossimo. Questa volta in più, sarà ancora più difficile provare a capire quale sarà il titolo misterioso, dato che il leak aveva predetto correttamente solamente tre dei quattro giochi rilasciati; a questo punto non sappiamo davvero cosa poterci aspettare la prossima settimana.

Con questo termina anche l’annuncio della settimana riguardo il gioco gratuito rilasciato sull’Epic Games Store. Non ci resta che attendere 7 giorni per poter aggiungere alla nostra libreria virtuale un ennesimo gioco a costo zero. Cosa ne pensate dell’ultimo regalo fatto da Epic Games? Proverete Overcooked?