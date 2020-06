Epic Games Store: nuovo gioco gratis a tempo limitato in arrivo ad agosto

Completamente a sorpresa, questo pomeriggio Creative Assembly e SEGA hanno fatto un annuncio a dir poco speciale. Il nuovo gioco della serie strategica Total War Saga: TROY uscirà il prossimo 13 agosto su PC sullo store digitale Epic Games Store. La buona notizia non riguarda solo la data di lancio di questo nuovo capitolo della saga storica di Creative Assembly, ma la più grande sopresa è che il titolo verrà rilasciato in forma gratuita sullo store di Epic per le prime 24 ore.

L’annuncio è arrivato accompagnato dalle dichiarazioni rilasciate da Tim Heaton di SEGA, il quale ha voluto affermare quanto segue. “Dobbiamo ringraziare Epic se siamo in grado di offrire gratuitamente un nuovo capitolo di Total War fin dalla sua data di lancio. Siamo veramente emozionati di poter fare una cosa simile. Ciò non significherà solamente poter portare la storia e i miti di Troia ad un pubblico più vasto, ma significa anche che molti nuovi giocatori potranno provare per la prima volta un gioco della saga di Total War e apprezzare il gameplay unico che ha reso famosa questa serie.”

Con questa nuova iterazione della nota saga di Total War, gli appassionati si ritroveranno a rivivere le battaglie più famose e sanguinarie che sono avvenute durante la guerra di Troia. Il tutto verrà impacchettato con la solita attenzione per ogni minuzioso dettaglio di gameplay ed ambientazione, proprio come i garazzi di Creative Assembly hanno abituato gli appassionati della serie stretegica per PC.

Vi ricordiamo che Total War Saga: TROY uscirà il prossimo 13 agosto in esclusvia temporale su Epic Games Store. Il titolo arriverà invece sugli altri store digitali per PC solamente a partire dal 2021. Cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa fatto da SEGA, Creative Assembly ed Epic Games Store?