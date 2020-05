Epic Games Store: gioco gratis di oggi svelato in anticipo?

Come ogni settimana, oggi Epic Games Store regalerà a tutti gli utenti un nuovo gioco. I precedenti giovedì ci hanno fatto dono di GTA 5 e, successivamente, di Civilization 6. Due proposte di alto livello, apprezzatissime dai giocatori che sperano nell’arrivo di un’altra opera dello stesso calibro. Poco tempo fa, però, era apparso in rete un rumor che indicava i giochi gratis dell’Epic Games Store in arrivo.

Be’, ora possiamo confermare che era stato “indovinato” almeno il primo: il leak è quindi ora ben più credibile. La conferma definitiva arriverà però solo questo pomeriggio. Secondo quanto riportato, oggi (28 maggio 2020), sarà reso disponibile Borderlands The Handsome Collection, ovvero una raccolta che include Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel e tutti i relativi DLC, espansioni e aggiunte. Badate bene, non è presente il primo capitolo, che è venduto a parte nella sua versione più recente, la Game of the Year.

I rumor vanno persino oltre i giochi gratis di oggi e indicano anche quello della prossima settimana: ARK Survival Evolved. Ovviamente si tratta di voci e per quanto siano divenute più credibili non è detto che tutto quello che è stato riportato sia corretto. Non dimentichiamoci infatti che Epic Games o i vari sviluppatori potrebbero aver cambiato i propri piani. Per saperlo, perlomeno, l’attesa non sarà lunga: questo pomeriggio alle 17.00 avremo una risposta definitiva.

In questo momento, però, già sappiamo che l’11 giugno l’Epic Games Store ci farà un dono enorme: in un solo colpo avremo accesso a ben 7 giochi gratis, disponibili in formato gratuito sin dal D1. L’annuncio è arrivato proprio ieri: ecco tutti i dettagli.

Nel frattempo diteci, sareste contenti se si trattasse proprio di Bordelands The Handsome Collection? Oppure dopo tutto questo tempo avete ormai già “spolpato” le due opere di Gearbox?