Epic Games Store: GoNNER e Offworld Trading Company gratis, ecco i 3 prossimi giochi gratuiti

Altra settimana, altri regali da parte dell’oramai celeberrimo Epic Games Store. Come da tradizione lo store creato dal publisher conosciuto ultimamente soprattutto per Fortnite ha infatti questa volta reso disponibile in modo totalmente gratuito per altri sette giorni ben due titoli. Si tratta di GoNNER e Offworld Trading Company, due titoli tanto diversi sulla carta quanto ugualmente interessanti sul piano prettamente ludico.

Così come ogni altro regalo precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche GoNNER e Offworld Trading Company saranno ottenibili gratuitamente solamente per un periodo di tempo limitato: i due titoli torneranno infatti a pagamento il prossimo 12 marzo alle 17:00 in punto. Nel caso siate quindi decisamente interessati ad aggiungerli alla vostra libreria senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi invitiamo quindi a fare decisamente in fretta: il tempo disponibile non è poi così molto.

GoNNER, che potete trovare comodamente qui, è un platform sviluppato da Art in Heart che fa della grande difficoltà il proprio personale emblema. Tre amici e una formula di gioco quasi psichedelica: in GoNNER c’è veramente tanto da imprecare, ma anche moltissimo con cui divertirsi.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Offworld Trading Company è invece un’interessante strategico ambientato su Marte creato dal Lead Designer di Civilization IV. In questo titolo saremo chiamati a conquistare l’economia marziana, creando nel più breve tempo possibile un vero e proprio impero commerciale. Potete trovare maggiori informazioni sul titolo comodamente a questo indirizzo.

Come dicevamo poco fa. il prossimo 12 marzo 2020 alle 17:00 GoNNER e Offworld Trading Company torneranno a pagamento e a prendere il loro posto saranno Mutazione, Anodyne 2 Return to Dust e A Short Hike, che saranno a loro volta disponibili per un’altra settimana, ossia fino al prossimo 19 marzo.