Si, lo sappiamo che è un gioco del 2010 e molto probabilmente la metà di voi lo avrà già giocato, ma per chi non lo avesse fatto Epic Games Store regala quel capolavoro incredibile di Fallout New Vegas, lo spin off del franchise di Interplay (poi passato a Bethesda) che venne sviluppato da Obsidian.

Per scaricarlo non dovete fare altro che cliccare su questo link e premere su “Ottieni” a destra. Come più volte sottolineato, il gioco è completamente gratuito!

Tra l’altro non è nemmeno la versione vanilla, ma la Ultimate Edition, l’edizione che comprende tutti i DLC e i contenuti secondari. Insomma un bel regalo che vi terrà impegnati per centinaia di ore.

Un altro consiglio è quello di scaricarlo e installarci qualche mod, per renderlo anche meglio di quanto già lo sia normalmente. Fidatevi, non ve ne pentirete.

Fallout: New Vegas è un RPG pubblicato nel 2010 sviluppato da Obsidian Entertainment e distribuito da Bethesda Softworks. È il quarto capitolo principale della serie di videogiochi Fallout. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, in una zona che una volta era il Nevada, durante il 2281, circa 204 anni dopo una guerra nucleare globale. Il protagonista si immerge in una trama intricata e può scegliere il proprio destino nella vasta e pericolosa regione che circonda la città di New Vegas. A differenza del capitolo precedente, Fallout 3, New Vegas si avvicina maggiormente al design e allo stile dei primi giochi della serie, come Fallout 1 e 2. Il gioco presenta un vasto mondo aperto, con una varietà di ambientazioni, città, insediamenti, creature mutanti e fazioni diverse che si contendono il controllo della regione. Il gameplay di Fallout: New Vegas combina esplorazione, combattimenti, dialoghi interattivi, progressione del personaggio e una trama ramificata in cui le scelte del giocatore influenzano il corso degli eventi. Le azioni del giocatore possono avere conseguenze a breve e lungo termine, influenzando le relazioni con le diverse fazioni presenti nel gioco.

Che cosa ne pensate di questo regalo? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Come sempre vi invitiamo anche a mettere like al nostro canale YouTube e pagina Twitch.