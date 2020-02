Epic Games Store: Inner Space gratis, ecco i prossimi videogiochi in regalo

Nelle scorse due settimane l’Epic Games Store ha tirato fuori i carichi da novanta, regalando prima Kingdom Come Deliverance e Atzez e poi Assassin’s Creed Syndicate e Faeria. Due settimane colme di regali decisamente rilevanti, che ci hanno permesso di rimpinguare degnamente le nostre mai troppo piene librerie digitali. I doni fatti dall’Epic Games Store non si fermano però neanche questa settimana e nei prossimi sette giorni potremo scaricare gratuitamente l’onirico Inner Space di PolyKnight Games.

Così come ogni altro regalo precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche Inner Space potrà essere aggiunto alla nostre librerie gratuitamente solamente per un periodo di tempo limitato: il titolo di PolyKnight Games tornerà infatti a pagamento il prossimo 5 marzo alle 17:00 in punto. Nel caso siate quindi decisamente interessati a farlo vostro senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi invitiamo quindi a fare decisamente in fretta.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Inner Space è un titolo esplorativo che ci farà immergere in degli scenari da sogno, permettendoci di scandagliare i cieli, l’oceano e, addirittura, l’intero universo. Quella orchestrata da PolyKnight Games è veramente un’avventura unica, colma di situazioni a dir poco oniriche. Potete trovare maggiori informazioni sul titolo comodamente a questo indirizzo.

Come dicevamo poco fa. il prossimo 5 marzo 2020 alle 17:00 Inner Space tornerà a pagamento e a prendere il posto del titolo di PolyKnight Games saranno Gonner e Offworld Trading Company, che saranno a loro volta disponibili per un’altra settimana, ossia fino al prossimo 12 marzo.

Che ne pensato del regalo fatto dall’Epic Games Store questa settimana, è di vostro gradimento o speravate in qualcosa di diverso? Vi siete ricordati di reclamare i precedenti titoli?