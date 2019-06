Epic Games Store: svelato il nuovo gioco gratis

L'Epic Games Store ha finalmente svelato qual è il prossimo gioco gratuito che sarà regalato agli utilizzatori dello store: ecco i dettagli in merito.

Come sappiamo, in queste ultime settimane Epic Games Store sta proponendo una serie di giochi gratuiti, ogni sette giorni. Attualmente, come vi abbiamo segnalato, è possibile scaricare gratuitamente City of Brass, l’action game rogue-like in prima persona che ci porta in una “Agrabah non-morta”, corrotta da geni malvagi. Ora, è stato annunciato il prossimo titolo gratis: Kingdom: New Lands.

Sarà possibile scaricare Kingdom: New Lands a partire da martedì 6 giugno 2019. L’offerta scadrà il 13 giugno 2019. Questi “regali”, inizialmente bimensili, sono divenuti settimanali per celebrare gli sconti iniziati denominati Epic Mega Sale, che potete trovare a questo indirizzo. Purtroppo questi primi sconti sono stati colpiti da alcune critiche da parte degli sviluppatori, che hanno deciso di eliminare i propri titoli dallo store, temporaneamente, per evitare che in alcune parti del mondo fosse possibile preordinare il gioco a un prezzo ritenuto troppo basso.

Kingdom: New Lands è un gioco di strategia bidimensionale, con alcuni elementi survival, all’interno del quale è necessario difendere il proprio regno, sfruttando il giorno per costruire e raccogliere risorse, mentre la notte si gestiscono le difese e si affrontano mostri. Il gioco è interessante, anche se rischia di divenire un po’ ripetitivo sul lungo periodo.

In ogni caso, un titolo gratuito non si rifiuta mai ed è un’ottima occasione per testare qualcosa che, di nostra iniziativa, non avremmo acquistato. Voi cosa ne pensate? Siete interessati al questo gioco gratuito offerto da Epic Games Store, oppure avreste preferito qualcosa di diverso?