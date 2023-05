Epic Games Store spinge sull’acceleratore e propone nuovi sconti a cui sarà difficile resistere. Non solo ci sono giochi scontati fino al 75% (per esempio c’è Far Cry 6 a €14,99), ma c’è anche un buono del 25% su tutti gli acquisti da almeno €14,99. Il buono è cumulabile, quindi potete averne uno per ogni singolo acquisto che fate.

Ancora non basta, perché Epic Games Store propone anche uno sconto fisso del 5% su tutte le transazioni, che sarà applicato in forma di “ricompense” che vengono aggiunte all’account, e che si possono applicare agli acquisti futuri. La ricompensa del 5% sarà accreditata sull’account entro 14 giorni dalla transazione.

La ricompensa del 5% è utilizzabile anche per gli acquisti in-game, se il gioco che state utilizzando usa il sistema di pagamento interno di Epic Games Store.

I saldi nel mondo dei videogiochi sono sempre un momento entusiasmante per tutti gli appassionati di gaming – anche se ormai gli sconti sono così frequenti che forse si perde un po’ la magia legata a un “momento speciale”. Restano comunque un’opportunità per accedere a titoli di alta qualità a prezzi scontati, consentendo ai giocatori di espandere la propria libreria di giochi e provare esperienze nuove.

Epic Game Store, con questa nuova iniziativa, lancia anche una rinnovata sfida a Steam – nome che da parte sua rappresenta lo standard de facto tra gli store digitali dedicati al gaming. Epic Game Store è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio proprio grazie a sconti frequenti e molto aggressivi.

Steam rimane indubbiamente la piattaforma più consolidata e offre una serie di funzionalità avanzate come workshop, recensioni e discussioni sulla comunità, ma l’Epic Game Store si sta muovendo rapidamente per colmare il divario, aggiungendo costantemente nuove funzioni e migliorando l’esperienza utente.