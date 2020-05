Epic Games Store: sono questi i prossimi giochi gratis in arrivo?

Durante la giornata di ieri, l’Epic Games Store è finito bruscamente offline a causa dell’enorme quantità di utenti che si sono affrettati per scaricare gratuitamente GTA V, il celebre titolo open world di Rockstar Games che ha venduto più di 120 milioni di copie in tutto il mondo. I server dello store di Epic, quindi, non hanno retto un traffico così elevato di utenti intenzionati a scaricare il gioco.

Fortunatamente, le problematiche registrate durante la giornata di ieri sono state risolte nella notte e, ora, lo store è nuovamente accessibile a tutti. Come avvenuto con GTA V, svelato qualche giorno fa da un leak, anche per i giochi delle prossime settimane – in arrivo nel corso del mese di maggio e a inizio giugno – stanno iniziando a circolare varie ipotesi. Secondo quanto suggerisce un rumor, i prossimi titoli pronti a sbarcare sull’Epic Games Store saranno Sid Meier’s Civilization VI, Borderlands The Handsome Collection e ARK Survival Evolved.

L’immagine in questione ci indica anche l’ordine cronologico dei titoli: Sid Meier’s Civilization VI sarebbe in arrivo il 21 maggio, il 28 maggio sarà scaricabile Borderlands The Handsome Collection mentre il 4 giugno invece sarà il turno di ARK Survival Evolved. Ovviamente si tratta solo di un rumor, nulla di quanto riportato in foto è stato ufficialmente confermato da parte di Epic Games, ecco perché vi ricordiamo di prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

Da segnalare l’assenza di The Witcher 3 Wild Hunt che negli scorsi giorni sembrava essere in dirittura d’arrivo sull’Epic Games Store. In chiusura, vi segnaliamo che i mega saldi dello store che riguardano titoli come Red Dead Redemption 2 e altri termineranno il prossimo 11 giugno. E voi cosa ne pensate dei presunti giochi gratis in arrivo sull’Epic Games Store? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.