Epic Games Store, la roadmap dei contenuti è stata modificata

Epic Games ha deciso di modificare radicalmente la roadmap dei contenuti previsti nei prossimi mesi sull'Epic Games Store.

Recentemente Epic Games ha deciso di modificare radicalmente la struttura della roadmap dei futuri update del proprio store digitale. Se fino a poco fa sull’Epic Games Store era infatti possibile scoprire con esattezza quando un aggiornamento sarebbe stato reso disponibile ora il tutto è decisamente più vago.

Come potete osservare anche voi dalla bacheca Trello del celebre store, che potete trovare qui, ora le categorie sono divise semplicemente in “In arrivo a breve” e “Aggiornamenti futuri”. Un netto cambio di direzione rispetto al passato, dove la divisione era invece per numero di mesi mancanti ad un dato update.

A testimoniare tale cambiamento è inoltre un post di Epic stessa, che giustifica questa nuova visione con queste parole: “Ci troviamo regolarmente a dover posticipare degli aggiornamenti a causa di repentini cambi di priorità. Ci focalizziamo sempre sul migliorarci continuamente e crediamo che anche Trello possa essere sfruttato con questa finalità in mente.”

La roadmap dell’Epic Games Store verrà inoltre aggiornata, sempre a detta del publisher, ogni due settimane circa e ciò permetterà ai vari utenti di comprendere con maggiore precisione cosa dovranno aspettarsi a breve nello store digitale.

Se tale novità non vi piace possiamo però darvi una buona nuova: Celeste e Inside sono attualmente gratis sull’Epic Games Store. Scopritene di più direttamente qui!

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi a cosa è dovuto questo improvviso e repentino cambio di direzione nella gestione della roadmap dei contenuti? Preferivate il vecchio metodo o il nuovo modus operandi vi aggrada maggiormente? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!