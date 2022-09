Una delle critiche viene mossa il più frequentemente a Epic Games è sicuramente l’assenza di alcune feature maggiori su Steam. La distanza tra i due negozi però si sta sempre di più assottigliando, come dimostra l’ultimo aggiornamento dello store di Tim Sweeney e soci, che ha cominciato a introdurre una serie di funzioni che erano assenti fin dal lancio.

Come riportato su ResetEra, infatti, da oggi su Epic Games Store sono disponibili nuove sezioni, che erano invece già presenti su Steam. Tra queste troviamo i giochi con il maggior numero di commenti positivi e recensioni degli utenti, i giochi più desiderati (ovvero quelli introdotti all’interno delle wishlist, le liste dei desideri), i titoli più giocani e una panoramica sui giochi più venuti. L’introduzione di questi elementi rende dunque l’esperienza dello store decisamente più piacevole rispetto al passato e aiuta anche i giocatori a scoprire nuovi titoli.

I primi commenti in merito sono sicuramente positivi e non fanno altro che aumentare la funzionalità dello store. Chiaramente, almeno per ora, siamo ovviamente lontani da Steam. Ci sono ottime ragioni del perché il client e più relativamente il negozio digitale sia più indietro rispetto ad altri store ed è chiaramente da ricercarsi nel lancio. Epic Games è d’altronde impegnata su più fronti, ma in tanti sono concordi nell’affermare che l’esperienza di utilizzo potrebbe essere decisamente migliore.

Epic Games continua non solo a lavorare per rendere migliore il suo store, ma anche nella fidelizzazione degli utenti. Ogni settimana, infatti, vengono continuamente aggiunti nuovi giochi gratuiti, regalati a qualsiasi utenti. Per scoprire tutti i titoli regalati man mano dallo store potete dare uno sguardo a questo indirizzo, che include anche i titoli per console distribuiti gratuitamente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.