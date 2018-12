Epic Games Store: un nuovo store digitale sfida Valve e Steam

Epic Games, famosa negli ultimi anni in quanto sviluppatrice di Fortnite, ha annunciato la creazione di un nuovo store digitale per PC che punta a competere con Steam offrendo agli sviluppatori una percentuale elevata dei guadagni.

Paliamo di un 88% dato direttamente agli sviluppatori: Epic richiede quindi solo il 12%. Un valore molto basso e che farà gola a molti publisher, visto che Sony, Nintendo, Valve e tutti i grandi possessori di store richiedono intorno al 30%. Valve, forse in previsione dell’avvento dello store Epic, recentemente ha cambiato il proprio modello retributivo, ma solamente per quei titoli che riescono a raggiungere risultati che molti giochi possono solo sognare.

A darci più informazioni è Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, il quale ha affermato:

“Essendo noi stessi degli sviluppatori, abbiamo sempre desiderato una piattaforma con un interessante modello economico e che ci permettesse di connetterci direttamente con i nostri giocatori. Grazie al successo di Fortnite, ora l’abbiamo e siamo pronti a condividerla con altri sviluppatori.”

Un altro dettaglio che renderà ancora più appetibile la piattaforma è il fatto che la compagnia non richiederà le royalty legate all’Unreal Engine 4 (ovvero il 5%) per i guadagni avvenuti tramite l’Epic Games Store. Possiamo vedere le differenze con Steam nell’immagine qui sotto.

Ovviamente non si è in alcun modo costretti a utilizzare UE4: gli sviluppatori possono sfruttare Unity o GameMaker o qualsiasi ambiente di sviluppo preferiscono. Se tutto questo non bastasse, Epic ha anche annunciato di avere piani per un programma chiamato “Support-A-Creator” che avrà lo scopo di connettere gli sviluppatori con gli YouTuber e gli streamer. I developer possono condividere parte dei propri guadagni con i creativi che generano contenuti con i loro giochi.

Idee molto interessanti e che, se eseguite con perizia, potrebbero portare una vera innovazione nel mondo degli store digitali. Voi cosa ne pensate? Vi sembra una buona mossa?